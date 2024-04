PlayStation Store, ci si diverte spendendo poco per il weekend: ecco il meglio sotto i 20€

Dalle pagine PlayStation è giunta l'occasione di andare a tutto risparmio, grazie agli sconti di primavera su PlayStation Store. Ci sono migliaia di titoli in promo e alcuni di essi meritano senza alcun dubbio di essere scoperti dai videogiocatori, ma quali sono i migliori titoli a meno di 20 euro sul PlayStation Store? Le sorprese sono parecchie!

Volete qualche nome? Essi sono diversi, ma senza alcun dubbio spiccano su tutti quelli di Brothers A Tale of Two Sons Remake, Devil May Cry 5, Alan Wake Remastered, Bloodborne e quant'altro. Il divertimento è assicurato con gli sconti del PlayStation Store; qui di seguito trovate un elenco ricco di IP a cui sarà impossibile rinunciare:

Brothers A Tale of Two Sons Remake passa da 19,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

Need for Speed Heat - da 69,99 euro a 3,49 euro, con uno sconto del 95%;

Devil May Cry 5 Special Edition è ora acquistabile a soli 15,99 euro, grazie al -60% sul costo di 39,99 euro;

Assetto Corsa Competizione passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Overcooked All You Can Eat passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Need for Speed Payback - da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%;

Bloodborne è ora acquistabile a soli 19,99 euro, grazie al -50% sul costo di 9,99 euro;

Final Fantasy VII Remake - da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Alan Wake Remastered passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Thief Simulator - da 19,99 euro a 4,99 euro; -75% applicato sul prezzo di listino;

Bornout Paradise Remastered è ora disponibile a soli 1,99 euro, grazie al -90% sul totale di 19,99 euro.

Queste sono solo alcune delle avventure acquistabile ad un prezzo budget dalle pagine del PlayStation Store. In calce alla notizia trovate il link di rimando all'elenco completo.

Su Marvel's Spider Man 2 è uno dei più venduti di oggi.