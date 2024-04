PlayStation Store: è dominio Helldivers 2 a marzo, Dragon's Dogma è terzo

Il successo di Helldivers 2 è stato inarrestabile a marzo, con il Game as a Service di Arrowhead e Sony che si è imposto come il gioco più acquistato digitalmente tramite il PlayStation Store, sia in Europa che negli USA e Canada.

Come ci rivela un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Helldivers 2 non sembra dare cenno di volersi fermare dopo un debutto decisamente inaspettato per Sony. A completare il podio troviamo EA Sports FC 24 in seconda posizione, che dal lancio continua a vendere bene per la gioia di Electronic Arts, e infine Dragon's Dogma 2, con l'action-RPG che ha debuttato sul mercato proprio nel mese di marzo. Di seguito vi riportiamo la top 20 dei giochi PS5 più scaricati su PlayStation Store a marzo.

Helldivers 2 EA Sports FC 24 Dragon's Dogma 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rise of the Ronin WWE 2K24 GTA 5 Star Wars Battlefront Classic Collection Final Fantasy 7 Rebirth Call of Duty: Modern Warfare 3 It Takes Two The Outlast Trials NBA 2K24 Assassin's Creed Mirage Planet Zoo Gran Turismo 7 UFC 5 Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor South Park: Snow Day!

Per quanto riguarda le vendite PlayStation 4, troviamo nelle prime posizioni giochi come EA Sports FC 24, Minecraft, Red Dead Redemption 2, e Batman: Arkham Knight che ha beneficiato di un boost delle vendite non indifferente immediatamente dopo il debutto di Suicide Squad Kill the Justice League. Per quanto riguarda i free-to-play troviamo in cima alla classifica i soliti noti Fortnite, Call of Duty: Warzone e Rocket League. La top 20 dei giochi PlayStation VR 2 vede invece in cima titoli come CuybeVR, Beat Saber, Pavlov e Among Us VR.

