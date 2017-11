PlayStation Store: DOOM VFR e Black Mirror tra i nuovi giochi della settimana

Come ogni settimana, ilsi prepara ad accogliere una serie di nuovi titoli per PlayStation 4: nel corso dei prossimi giorni saranno disponibili diverse novità interessanti comee i remaster di

Come segnalato sul PlayStation Blog ufficiale, questa settimana sono da tenere d'occhio DOOM VFR (disponibile dal primo dicembre), nuova versione dello shooter id Software pensata per la realtà virtuale, Black Mirror (disponibile dal 28 novembre), il reboot dell'omonima avventura grafica uscita su PC ne 2003, e i remaster di Star Ocean: The Last Hope e Jak and Daxter Collection (entrambi disponibili dal 28 novembre).

Nei prossimi giorni pensate di fare qualche nuovo acquisto sul PlayStation Store? Con l'occasione vi riproponiamo il nostro articolo con tutte le uscite previste per il mese di dicembre su PS4 e Xbox One.