PlayStation Store: Doppi Sconti fino al 70% per gli abbonati PS Plus

Sono partiti oggi (venerdì 1 novembre) i nuovi Doppi Sconti sul PlayStation Store, che vi permetteranno di risparmiare fino al 70% sull'acquisto dei migliori giochi PS4 in caso abbiate sottoscritto un abbonamento PlayStation Plus attivo.

Lo sconto standard per i giochi proposti nella promozione Doppi Sconti è pari al 35% per tutti, lo sconto viene però raddoppiato per gli abbonati PlayStation Plus, arrivando così ad un risparmio complessivo del 70% sul costo di listino. Tra i giochi aderenti all'offerta troviamo giochi come Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Origins, eFootball PES 2020, Control, Far Cry 5 Gold Edition, Assassin's Creed The Ezio Collection, GRID Ultimate Edition, Black Desert, Tropico 6, DiRT Rally 2.0 e tanti altri ancora, per un totale di oltre 100 giochi.

L'elenco completo è disponibile sul PlayStation Store, la promozione Doppi Sconti è iniziata oggi e andrà avanti fino al 23 novembre, non è chiaro se nelle prossime settimane altri titoli si aggiungeranno all'offerta oppure no, in ogni caso vale una regola generale: se siete interessati all'acquisto di un gioco in offerta affrettatevi prima che sia troppo tardi.

Avete già deciso cosa comprare con i Doppi Sconti del PlayStation Store? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per consigli e suggerimenti.