PlayStation Store: Doppi Sconti, Offerta della Settimana e giochi a meno di 15 e 5 euro

Parte oggi una nuova ondata di sconti sul PlayStation Store, con Doppi Sconti per gli abbonati PlayStation Plus, nuova Offerta della Settimana e giochi in vendita a meno di 15 e 5 euro.

I doppi sconti sono validi fino al 12 giugno, gli abbonati PlayStation Plus otterranno una percentuale di sconto raddoppiata (fino al 60%) rispetto ai non iscritti, che potranno comunque usufruire di sconti fino al 30% su molti titoli PlayStation 4 come Assassin's Creed Origins, Batman Arkham Collection, Battlefield 1, Danger Zone, Fallout 4, Kindgom Come Deliverance, Need for Speed, Power Rangers Battle For The Grid, RIDE 3, Star Wars Battlefront 2 e tanti altri.

Offerta della Settimana

La nuova offerta della settimana riguarda Need for Speed Payback, disponibile in versione Standard e Deluxe in vendita rispettivamente a 12.99 euro e 17.99 euro.

Giochi a meno di 15 euro

Fino al 12 giugno, tanti giochi PS4 a meno di cinque euro, tra cui Just Cause 3, Project CARS Goty Edition e Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition.

Lords of the Fallen Complete Edition

Handball 17

Agents of Mayhem Total Mayhem Bundle

Metro Redux

Adam’s Venture: Origins Deluxe Edition

Defunct

Red Dead Revolver

Lost Grimoires Bundle

REUS Deluxe Edition

Wuppo Deluxe Edition

Trine Bundle

AereA

The Warriors

Puyo Puyo Tetris

LEGO Marvel's Avengers

Giochi a meno di 5 euro

Anche in questo caso le offerte sono valide fino al 12 giugno, la lista include giochi come Metro 2033 Redux, Lords of the Fallen e Homefront The Revolution.