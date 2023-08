PlayStation Store: doppi sconti PS Plus e Final Fantasy 16 nuova offerta della settimana

PlayStation Store si aggiorna con tante nuove offerte: partono oggi di Doppi Sconti per gli abbonati PlayStation Plus e c'è spazio anche per la nuova offerta della settimana dedicata a Final Fantasy XVI per PS5. Siete pronti per risparmiare?

I Doppi Sconti su PlayStation Store permettono di ottenere uno sconto maggiore su una vasta selezione di giochi in caso si possieda un abbonamento attivo a PlayStation Plus (qualsiasi livello). Tra i giochi protagonisti delle offerte troviamo WWE 2K23, Forspoken, Star Wars Jedi Survivor, GTA V, Red Dead Redemption 2, Dead Island 2, It Takes Two, Dead Space, LEGO 2K Drive e tanti altri.

Spazio anche alla nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store: Final Fantasy XVI Standard costa 63.99 euro (invece di 79.99 euro) mentre la Deluxe Edition digitale ha un prezzo di 79.99 euro in offerta invece di 99.99 euro (prezzo di listino). Offerta valida fino al 7 settembre 2023.

Inoltre ancora per poche ore potete approfittare dello sconto del 30% su Hogwarts Legacy e sconto del 50% su Destiny 2 Lightfall. Se invece volete spendere ancora meno potete dare una occhiata ai giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro, fascia di prezzo che presenta giochi indie e AA non recentissimi ma proposti ad un costo davvero conveniente.