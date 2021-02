PlayStation Store: Doppi Sconti PS Plus e nuova offerta della settimana

Al via una nuova ondata di sconti sul PlayStation Store europeo a partire da mercoledì 17 febbraio insieme all'offerta della settimana su un gioco del catalogo PS4, compatibile anche con PlayStation 5.

Doppi Sconti PlayStation Store

Come funzionano i Doppi Sconti? Il PlayStation Store propone una selezione di giochi scontati fino al 35%, risparmio che aumenta fino al 70% per gli abbonati al servizio PlayStation Plus! Tra i giochi che aderiscono alla promozione Doppi Sconti troviamo Mortal Kombat 11, FIFA 21, Farming Simulator 19, F1 2020, Marvel's Avengers, ARK Survival Evolved, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition, Devil May Cry V, No Man's Sky, Days Gone, Borderlands 3 Ultimate Edition e LEGO Marvel's Avengers, solamente per citarne alcuni

Offerta della Settimana

La nuova offerta della settimana sul PlayStation Store riguarda Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 14.99 euro invece di 59.99 euro, offerta valida fino al 25 febbraio. L'edizione Standard è stata regalata a gennaio agli abbonati PlayStation Plus, l'Edizione Definitiva in aggiunta include anche tutti i DLC, le espansioni ed i costumi pubblicati in un solo pacchetto, ad un prezzo particolarmente conveniente.

Sono ancora in corso le offerte A Tutto Giappone sul PlayStation Store dedicate ai migliori videogiochi di origine giapponese per PS4 e PS5.