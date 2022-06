PlayStation Store: Doppi Sconti con PS Plus e tante offerte sugli Indie

Puntuale come ogni mercoledì il PlayStation Store ha rinnovato la su selezione delle offerte. Stavolta ha colto la palla al balzo per celebrare il Summer Game Fest e il sempre più vicino debutto del nuovo PlayStation Plus. Ecco come!

Sono due le nuove promozioni offerte dal PlayStation Store. La prima è sponsorizzata dal Summer Game Fest ed è dedicata ai PlayStation Indies. Tra i prodotti più interessanti segnaliamo Cuphead a 13,99 euro (il DLC The Delicious Last Course sarà presente allo show), The Ascent a 19,49 euro, Chernobylite a 23,99 euro, Nobody Saves the World a 19,99 euro, Psychonauts 2 a 29,99 euro, Death's Door a 12,99 euro, Kingdom Come Deliverance: Royal Edition a 9,99 euro e Jurassic World Evolution 2 a 32,99 euro.

L'altra iniziativa è legata ai Doppi Sconti per PlayStation Plus, che consente agli abbonati al servizio premium di Sony di risparmiare il doppio su una selezione di videogiochi (il 64% rispetto al 32% degli utenti senza sottoscrizione). Battlefield 2042 per PS4 e PS5, ad esempio, è scontato a 59,99 euro, ma gli abbonati possono acquistarlo a 39,99 euro. Ci sono poi DOOM Eternal a 29,99 euro/19,99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 29,99 euro/9,99 euro, Crash Team Racing Nitro-Fueled a 27,99 euro/15,99 euro e molti altri.

Trovate la selezione completa delle promozioni del PlayStation Store a questo indirizzo: avete tempo fino alle 00:59 del 23 giugno per approfittarne!