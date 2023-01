PlayStation Store, doppia Offerta della Settimana! Anche The Callisto Protocol in sconto

Puntuali come ogni mercoledì, i lidi del PlayStation Store propongono ai possessori di console Sony tanti nuovi sconti sui giochi PlayStation 4 e PlayStation 5.

In particolare, il negozio digitale propone ora due differenti Offerte della Settimana, che coinvolgono altrettanti titoli. Tra questi ultimi, troviamo ancora The Callisto Protocol in promozione su PlayStation Store, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sull'offerta:

The Callisto Protocol (PlayStation 4): proposto a 47,99 euro, con uno sconto del 20%;

(PlayStation 4): proposto a 47,99 euro, con uno sconto del 20%; The Callisto Protocol (PlayStation 5): proposto a 55,99 euro, con uno sconto del 20%;

The Callisto Protocol: Digital Deluxe Edition (PlayStation 4): proposto a 63,99 euro, con uno sconto del 20%;

(PlayStation 4): proposto a 63,99 euro, con uno sconto del 20%; The Callisto Protocol: Digital Deluxe Edition (PlayStation 5): proposto a 71,99 euro, con uno sconto del 20%;

Ancora poche ore per approfittare dell'iniziativa, con lo sconto che resterà attivo sino alle ore 00:59 di giovedì 26 gennaio 2023.



Il secondo titolo in promozione è invece Subnautica, con la seguente Offerta della Settimana:

Subnautica (PlayStation 4 e PlayStation 5): proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

In questo caso, la promozione resterà attiva sino al prossimo. Apprezzato Indie ad ambientazione sottomarina, Subnautica ha dato vita ad una vera e propria saga. Al momento, il team è impegnato nello sviluppo di Subnautica 3 (titolo provvisorio), dopo aver proposto Subnautica: Below Zero.