PlayStation Store: due giochi a meno di 1 euro da comprare con i saldi

Qualche giorno fa Sony ha rinnovato la selezione dei giochi in offerta del suo PlayStation Store lanciando la promozione "Il Pianeta degli Sconti" e una nuova offerta settimanale dedicata a Call of Duty Modern Warfare

I prodotti in sconto sono centinaia e centinaia, e come al solito ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Spulciando il catalogo abbiamo tuttavia notato un paio di giochi per PS4 acquistabili a prezzo stracciato, praticamente a meno di un euro! Stiamo parlando di Dead Island Retro Revenge e Thomas Was Alone.

Se siete in astinenza da Dead Island - il secondo capitolo è in sviluppo da tempo immemore e non ha mai ricevuto una data d'uscita - potreste prendere in considerazione Dead Island Retro Revenge a 0,99 euro, un grossa variazione sul tema che cala l'immaginario della serie a base di zombi in una frenetica esperienza run & gun dallo stile retrò a 16 bit. Il protagonista, deciso a salvare il suo gatto, si fa largo lungo le sanguinose strade californiane sgominando non morti, ex-galeotti e soldati corrotti con combo da paura, potenziamenti, armi devastanti e attacchi magici. Dead Island Retro Revenge non è un capolavoro, ma può rappresentare un divertente passatempo.

L'altro gioco che vi consigliamo è uno dei migliori indie di sempre, Thomas Was Alone, quasi regalato a soli 0,79 euro (con tanto di cross-buy con PlayStation Vita). L'opera prima di Mike Bithell non è solamente un gioco di piattaforme in due dimensioni di pregio, ma anche un'intelligente riflessione sul valore dell'amicizia, della collaborazione e delle ambizioni, capace di tratteggiare con estrema efficacia un gruppo di rettangolini di forma, colore e, soprattutto, personalità diverse. I membri della combriccola, delle intelligenze artificiali divenute senzienti, avanzano nei livelli sfruttando le proprie capacità distintive, interrogandosi sulla loro natura mentre vengono accompagnate da una voce narrante che si prodiga in riflessioni tutt'altro che scontate. Leggete la nostra recensione di Thomas Was Alone.