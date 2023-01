PlayStation Store: c'è una nuova offerta su un gioco famosissimo per PS4 e PS5

Il coloratissimo Subnautica è la nuova offerta della settimana su PlayStation Store, ma non basta perché c'è un secondo gioco in offerta per un periodo limitato, parliamo di un gioco molto famoso che non ha bisogno di presentazioni.

Solamente per questa settimana, fino al 2 febbraio, FIFA 23 Ultimate Edition è in vendita a 39.99 euro invece di 99.99 euro, con un risparmio del 60% per le versioni del gioco compatibili con PS4 e PS5.

Ma cosa include la Ultimate Edition del gioco di calcio EA Sports? Oltre al gioco completo nella doppia versione PS4/PS5, il pacchetto digitale comprende anche 4.600 Punti FIFA da spendere liberamente su FIFA Ultimate Team.

Come spesso accade nella seconda metà della stagione calcistica, il prezzo di FIFA scende fino a dimezzarsi, si tratta dunque di una buona occasione per recuperare l'ultimo gioco della serie e ultimo in tutti i sensi, dal momento che da quest'anno, FIFA lascerà il posto a EA Sports FC, a causa di una disputa sull'utilizzo del marchio tra la federazione calcistica ed il publisher.

