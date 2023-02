PlayStation Store, è allarme Shovelware: un gioco dal platino facile vende 100 mila copie

Quello degli shovelware è un fenomeno tristemente reale in tutti i negozi digitali, indipendentemente dalla piattaforma. Il PlayStation Store non fa certo eccezione: ultimamente si sta assistendo ad un grande proliferare di giochi economici e di scarsissima qualità che promettono vagonate di trofei e Platini in pochi minuti.

Guardati con disappunto da molti giocatori e totalmente ignorati da altri, a quanto pare sono riusciti a ritagliarsi un mercato abbastanza ampio. Non lo affermiamo solamente sulla base di un sospetto (anche se il proliferare incontrollato di questi prodotti appare già come una mezza conferma), bensì prendendo in considerazione un numero ben preciso: 100 mila. Si tratta del numero di copie venduto da Spectrewoods, uno shovelware in vendita a soli 25 centesimi nelle versioni per PlayStation 4 e PlayStation 5. A svelare il dato è stato lo stesso creatore, lo sviluppatore indipendente Matthew Green. Spectrewoods è un gioco semplicissimo e spartano, qualitativamente pessimo, la cui attrattiva principale è rappresentata dalla promessa di ben dodici trofei, tra cui undici d'Oro e uno di Platino, ottenibili in pochi minuti.

Quella dei "trophy hunters" è una categoria di videogiocatori ampiamente affermata sulle console di casa PlayStation: spinti dal desiderio di completismo e dalla voglia di mettersi continuamente alla prova, fanno di tutto pur di sbloccare ogni singolo trofeo dei loro titoli preferiti. Una "missione" che a quanto par sfugge di mano ad alcuni, che pur di "ingrassare" le proprie statistiche sono disposti ad acquistare giochi di questo tipo. Sugli scaffali digitali ce ne sono anche di più semplici (e brutti) di Spectrewoods, che arrivano anche a costare qualche manciata di euro. Lo scorso anno Sony aveva promesso delle contromisure, ma a quanto pare il fenomeno è tutto fuorché arginato..