PlayStation Store Editor's Choice: il meglio dei Saldi di gennaio selezionato da Sony

Come vi abbiamo prontamente segnalato nei giorni scorsi, sono attivi i i Saldi di gennaio sul PlayStation Store, grazie ai quali è possibile risparmiare su un'ampia selezione di giochi e anche sull'abbonamento 12 mesi di PlayStation Plus, proposto con il 25 %di sconto.

Riuscire a barcamenarsi tra così tanti prodotti in offerta, e in ultimo scegliere cosa acquistare, può essere difficoltoso, pertanto la stessa Sony ha deciso di andare incontro ai suoi giocatori proponendo "Editor's Choice", una selezione di titoli che non dovrebbero essere lasciati sullo scaffale digitale.

Spazio quindi a Resident Evi 2 Remake, proposto a soli 19,99 euro, a Sekiro Shadows Die Twice, vincitore del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards 2019, venduto in sconto a 45,49 euro, e a molti altri giochi come Marvel's Spider-Man GOTY a 29,99 euro, Death Stranding a 49,99 euro, God of War a 14,99 euro, Days Gone a 29,99 euro, Control a 38,99 euro, Crash Team Racing Nitro-Fueled a 23,99 euro, A Plague Tale Innocence a 24,99 euro, The Outer Worlds a 44,99 euro, Devil May Cry V a 19,99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 19,99 euro, Dragon Ball FighterZ a 17,49 euro, A Way Out a 14,99 euro, Shadow of the Tomb Raider a 23,99 euro e Detroit Become Human a 12,99 euro. Ulteriori dettagli sono reperibili sulla pagina Editor's Choice di PlayStation Store.

I saldi di gennaio, ricordiamo, proseguiranno fino al giorno 18. Gli abbonati a PlayStation Plus possono beneficiare di uno sconto aggiuntivo su una selezione di giochi.