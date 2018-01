PlayStation Store: Energy Invasion e The Count Lucanor tra le novità della settimana

La prima settimana post festiva del 2018 non è particolarmente ricca di novità per i possessori delle console Sony: tra i nuovi giochi in arrivo sul PlayStation Store citiamo. Di seguito, la lista completa delle novità per PlayStation 4, PlayStation Vita e PS VR.

Novità PlayStation 4

Plox Neon, Sword of Fortress the Onomuzim e Little Red Lie arriveranno sul PlayStation Store questa settimana, insieme ai seguenti titoli:

Energy Invasion (10 gennaio - 14,99 euro)

Happy Drummer (11 gennaio - 9,99 euro)

Little Red Lie (Disponibile Ora - 19,99 euro)

Planet Base (11 gennaio - 14,99 euro)

Plox Neon (Disponibile ora - 9,99 euro)

Sword of Fortress the Onomuzim (Disponibile ora - 19,99 euro)

PlayStation Vita

The Count Lucanor (Disponibile Ora - 14,99 euro)

Energy Invasion (10 gennaio - 14,99 euro)

Little Red Lie (Disponibile Ora - 19,99 euro)

Novità PlayStation VR

Non sono previste novità per PlayStation Store

Ricordiamo che sul PlayStation Store sono attivi i saldi di gennaio con oltre 500 giochi in offerta. Gli abbonati Plus possono ora scaricare gratis i nuovi giochi della Instant Game Collection, tra cui StarBlood Arena, Batman The Telltale Series e Deus Ex Mankind Divided.