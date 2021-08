PlayStation Store: l'evoluzione del negozio PS4 e PS5 illustrata dal brevetto di Sony

Mentre in rete si continua a discutere del sistema potenziato dei Trofei di PS5 citato in un brevetto di Sony, su Reddit spunta un nuovo e, se possibile, ancora più importante documento depositato dall'azienda giapponese: in esso, infatti, viene descritta una versione evoluta e "intelligente" del PlayStation Store.

Nel nuovo patent depositato dal colosso tecnologico nipponico, il negozio digitale di PS4 e PlayStation 5 viene letteralmente stravolto per fare spazio a delle schermate capaci di restituire una visione più completa e "attuale" dei singoli videogiochi in vendita su PS Store.

Se implementate nei modi descritti dal brevetto, le nuove funzionalità ideate dai progettisti di Sony promettono infatti di generare pagine personalizzate per ciascun gioco, contestualizzandone i contenuti in base alla natura dei titoli in questione. A tal proposito, nel patent viene spiegato che "ogni pagina viene generata con un layout specifico, seguendo il ciclo di vita di ogni videogioco. La pagina di ciascun gioco viene così personalizzata in base ai contenuti e al contesto scelto dal giocatore".

All'atto pratico, tali innovazioni risulterebbero essere estremamente utili per quei giochi a sviluppo continuo che, come Fortnite Capitolo 2, Call of Duty Warzone o No Man's Sky, attraversano cambiamenti sempre più profondi col passare del tempo: un PlayStation Store più "intelligente", di conseguenza, potrebbe restituire a schermo delle pagine in evoluzione sui singoli giochi, con informazioni dirimenti sulle Stagioni, sulle espansioni o su qualsiasi altro contenuto post-lancio.

Nei diagrammi esplicativi del brevetto depositato da Sony, viene citato l'esempio di un generico "Speed Game", ossia di un gioco di guida a sviluppo continuo (o comunque con un supporto post-lancio particolarmente strutturato) che necessiti di una pagina su PlayStation Store in grado di evolversi in maniera costante per dare visibilità ai contenuti stagionali e alle aggiunte più recenti.