PlayStation Store: FIFA 21 domina le classifiche di luglio, bene anche GTA 5

Sulle ali dell'entusiasmo per Euro 2020, la massima competizione calcistica per nazionali del Vecchio Continente non fa che reinfiammare la passione dell'utenza PS4 e PS5 per le "simulazioni pallonare". A confermarlo è il dominio incontrastato di FIFA 21 nelle classifiche dei titoli più venduti su PS Store a luglio.

L'ultimo capitolo del kolossal sportivo di Electronic Arts conquista infatti la prima posizione di tre delle quattro graduatorie pubblicate mensilmente dai curatori del PlayStation Blog per stilare l'elenco dei videogiochi più acquistati su PS Store in Europa e Nord America su PS4 e PlayStation 5.

C'è quindi un gioco che nega l'en plein a FIFA 21 ed è Grand Theft Auto 5: il Re degli action sandbox riesce infatti a conquistare la prima piazza della classifica dei videogiochi PS4 più acquistati in digitale su PS Store a luglio in USA e Canada. Dietro a questo ennesimo successo commerciale del kolossal di Rockstar c'è ovviamente GTA Online e l'enorme update Los Santos Tuners, il cui lancio è avvenuto il 20 luglio.

Giochi PS5 più venduti a luglio

Nord America

FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Next Generation Ratchet & Clank Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War

Europa

FIFA 21 F1 2021 Marvel's Spider-Man Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Metro Exodus

Giochi PS4 più venduti a luglio

Nord America

Grand Theft Auto V NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft Red Dead Redemption 2

Europa

FIFA 21 Grand Theft Auto V F1 2021 Minecraft The Crew 2

Qualora foste interessati, qui trovate un approfondimento con la lista delle 10 auto di Los Santos Tuners di GTA Online e uno speciale sulle novità della Carriera di FIFA 22, il prossimo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts.