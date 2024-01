PlayStation Store: tutti i GDR a meno di 20 euro da recuperare per il weekend

Siamo giunti alla fine delle offerte che ci hanno fatto compagnia dal PlayStation Store verso la fine del 2023, ma sono già approdati tanti altri sconti pensati per i videogiocatori. Il PlayStation Store ha dato il via alle offerte per l'anno nuovo con risparmi fino al 75% sulle migliori avventure videoludiche di nuova generazione non solo.

Non mancano di certo le grandi occasioni per risparmiare dalle parti del PlayStation Store, ma quali sono i migliori GDR a meno di 20 euro attualmente in promozione? Tra Diablo II, Final Fantasy XV, Monster Hunter Rise e molto altro, le IP a prezzo budget sono innumerevoli. Proprio per questo, dopo aver visto le nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro, vi proponiamo un elenco delle esperienze ruolitistiche da comprare in occasione dei nuovi sconti del 2024:

Assassin's Creed Odyssey Season Pass va in sconto da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Assassin's Creed Origins Season Pass va in sconto da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Diablo III Eternal Collection passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Ancient Dungeon VR passa da 19,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

Diablo II Resurrected passa da 39,99 euro a 13,19 euro, con uno sconto del 67%;

Final Fantasy XV Royal Edition passa da 34,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 60%;

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Risen passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

Code Vein passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Code Vein Season Pass va in sconto da 24,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 50%;

Secret of Mana passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Vampire The Masquerade Swansong passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Legend of Mana passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Citizen Sleeper passa da 19,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 30%;

Oninaki passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

I am Setsuna passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%.

Terminano qui gli sconti dedicati ai migliori GDR in offerta sul PlayStation Store. Siete alla ricerca di qualche nuova avventura da portare al termine sulle piattaforme dell'ecosistema Sony? In tal caso, fatecelo sapere qui sotto con un commento.