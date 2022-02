PlayStation Store: nuovi giochi a meno di 10 euro con la promo A Tutto Giappone

A Tutto Giappone è la nuova offerta del PlayStation Store che propone centinaia di giochi di origine giapponese per PS4 e PS5 in vendita a prezzi scontati fino agli inizi di marzo. E se non volete spendere troppo, ecco i migliori giochi a meno di dieci euro!

Iniziamo con Bloodborne a 9.99 euro e Naruto to Boruto Shinobi Strikers a 6.99 euro, senza dimenticare SoulCalibur VI e JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven 9.79 euro l'uno. Yakuza Zero costa 9.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 è in offerta a 5.99 euro mentre tornando su Yakuza citiamo Yakuza Kiwami 2 a 9,99 euro. E ancora, Tales of Berseria a 9.99 euro, Yakuza 6 The Song of Life a 9.99 euro e stesso prezzo per Yakuza Kiwami.

Sword Art Online Fatal Bullet costa 5.59 euro mentre SAO Hollow Realization costa 9.99 euro, in offerta anche God Eater 3 di Bandai Namco a 9.79 euro e The King of Fighters 2000 Unlimited Match a 8,99 euro. Spazio anche a The King of Fighters 14 a 7.99 euro, Devil May Cry 4 Special Edition a 7.49 euro, Okami HD a 9.99 euro e Dark Cloud (PS2) a 7,49 euro. Infine segnaliamo Senran Kagura Estival Versus a 8,99 euro e Fire Pro Wrestling World a 9,99 euro.