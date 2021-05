PlayStation Store: giochi a meno di 10 euro e sconti speciali su Destiny 2

Continuano le offerte sul PlayStation Store, nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato gli sconti sui giochi classici e rètro per PS4 e PS5, adesso vi proponiamo una selezione di giochi a meno di 10 euro e le offerte speciali su Destiny 2.

Giochi a meno di 10 euro

Numerosi i giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di 10 euro, in particolare segnaliamo Little Big Planet 3 a 9.99 euro, Little Nightmares a 4.99 euro, Need for Speed Payback a 7.49 euro, Assetto Corsa a 5.99 euro, inFAMOUS Second Son a 9.99 euro, Alien Isolation a 8.74 euro, Saints Row 4 Re-Elected a 4.99 euro e ancora Metal Slug Anthology a 4.99 euro, Just Cause 3 a 2.99 euro, Celeste a 7.99 euro, Thief a 1.99 euro, Prototype 2 a 7.99 euro e Trine Trilogy a 7.49 euro.

Sconti Destiny 2

Gli sconti a tema Destiny 2 sono davvero tanti e coinvolgono vari prodotti: Destiny 2 I Rinnegati costa 12.49 euro, Destiny 2 Edizione Leggendaria 47.99 euro mentre Destiny 2 Ombre dal Profondo è in offerta a 12.49 euro. Destiny 2 Oltre La Luce costa 26.79 euro mentre il pacchetto Oltre La Luce + Una Stagione costa 33.49 euro, infine Destiny 2 Oltre La Luce Edizione Deluxe costa 52.49 euro.