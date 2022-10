PlayStation Store: giochi a meno di 15 euro e nuova offerta della settimana

Tornano le offerte su PlayStation Store e anche a inizio ottobre il negozio digitale di Sony offre una marea di sconti e promozioni sui migliori giochi del catalogo PlayStation 4 e PlayStation 5. Ecco quali sono le migliori occasioni di risparmio su console PlayStation.

Iniziamo con una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro, in questa fascia di prezzo troviamo giochi come Need for Speed, Ace Combat 7 Skies Unknown, Metro Exodus, The Division 2, Detroit Become Human, Assassin's Creed Syndicate, Rayman Legends, Far Cry 4, LEGO Lo Hobbit, Kingdom Come Deliverance, The Escapists 2, The Elder Scrolls Skyrim VR, Hitman 2, The Evil Within, Mount & Blade Warband, Star Wars Battlefront Edizione Definitiva, Yakuza Zero, Borderlands Edizione Gioco dell'Anno, BioShock The Collection, South Park Scontri Di-Retti, Devil May Cry 4 Special Edition e tanti altri.

Disponibile anche la nuova offerta della settimana su PlayStation Store dedicata ad un gioco horror piuttosto recente: parliamo di The Quarry in vendita a 46.89 euro per PS4 e 50.24 euro in versione PlayStation 5. Anche questa settimana dunque non mancano le occasioni per risparmiare sull'acquisto di tanti giochi, spaziando tra produzioni AAA e AA anche recenti, giochi indipendenti e vecchie glorie del catalogo PlayStation.