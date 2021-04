PlayStation Store: giochi a meno di 2 euro, si trova qualcosa?

Vi abbiamo segnalato i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro da comprare a prezzo scontato durante i saldi di primavera del PlayStation Store, oggi però vogliamo andare oltre e scavare ancora più fondo alla ricerca dei giochi in promozione a meno di due euro... e no, non stiamo scherzando.

La premessa è sempre la stessa, non aspettatevi giochi AAA o AA recenti, in questa fascia si trovano sopratutto tanti DLC (che eviteremo però di segnalarvi in questa occasione), produzioni indipendenti e giochi di grandi publisher con qualche annetto sulle spalle e dunque non particolarmente recenti.

Vi avanza qualche spicciolo nel portafoglio digitale del PlayStation Store? Ecco cosa potete comprare a partire da XeoDrifter in vendita a 1,59 euro, si continua con Krinkle Krusher a 1,49 euro e Gem Smasher a 1,69 euro. E ancora Bear Wih Me The Lost Robots a 1.49 euro e Xenon Valkyrie+ a 1.99 euro, stesso prezzo per Valentino Rossi The Game Compat mentre a 1.49 euro trovate MotoGP 15 Compact, se volete spendere ancora meno l'alternativa è Blast 'em Bunnies a 99 centesimi.

Mancano purtroppo giochi Square Enix come Thief, Tomb Raider Definitive Edition e Murdered Soul Suspect, spesso proposti a 1.99 euro, ma non in questa occasione.