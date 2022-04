PlayStation Store: nuovi giochi a meno di 20€, c'è anche The Last of Us 2

Continuano i saldi di primavera su PlayStation Store, oggi diamo uno sguardo alla selezione di giochi a meno di 20 euro, in questa fascia di prezzo si trovano tanti titoli per PS4 e PS5 anche piuttosto recenti e certamente ancora molto interessanti.

Iniziamo citando The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro e continuiamo con Dead by Daylight a 14.99 euro, ARK Survival Evolved a 9.98 euro, Terraria PlayStation 4 Edition a 9.94 euro e Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 14,99 euro. E ancora, SnowRunner a 19.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco e l'espansione The Frozen Wilds) a 9.99 euro, Need for Speed Heat a 13.99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 19.99 euro, Crash Team Racing Nitro Fueled a 15.99 euro e Batman Return to Arkham a 14,99 euro.

Aliens Fireteam Elite costa 19.99 euro, Assassin's Creed The Ezio Collection è in offera a 14.99 euro, Mortal Kombat X costa 9.99 euro mentre Rayman Legends è in super offerta al prezzo di 4,99 euro. Concludiamo i nostri consigli per gli acquisti con Diablo III Eternal Collection a 19.49 euro, Dying Light Enhanced Edition a 11.99 euro, Assassin's Creed Origins a 13.99 euro e Days Gone a 19,99 euro.