PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro e nuova offerta della settimana

Non si fermano gli sconti sul PlayStation Store, dopo avervi segnalato i saldi sui giochi indie adesso arrivano nuove promozioni con giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro, oltre alla consueta offerta della settimana.

Tanti i giochi a meno di 20 euro sul PlayStation Store, tra questi segnaliamo Project CARS 3, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition, DOOM Eternal, Tekken 7, WWE 2K20, The Witchwer 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, Captain Tsubasa Rise of New Champions, Snowrunner, A Plague Tale Innocence, Battlefield 4, Assassin's Creed III Remastered, AO Tennis 2, Yakuza Kiwami 2 e Kingdom Come Deliverance, solamente per citarne alcuni.

Torna anche l'offerta della settimana dedicata a Scarlet Nexus, la versione standard per PS4 e PS5 costa 41.99 euro mentre la Deluxe Edition costa 50.99 euro. Ma le sorprese non finiscono qui perchè anche The Elder Scrolls Online e le espansioni sono in offerta, oltre al gioco completo e al pacchetto Blackwood troviamo in promozione anche la valuta virtuale da spendere in-game nello store del gioco.

Una buona occasione per arricchire la propria libreria software scegliendo tra una vastissima selezione di videogiochi per PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation VR, in promozione a prezzo speciale fino al primo settembre. Avete già deciso cosa comprare?