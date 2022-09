PlayStation Store: giochi a meno di 20€ e offerta della settimana Horizon Forbidden West

Nuova tornata di offerte sul PlayStation Store europeo, oltre ad una selezione di giochi a meno di 20 euro c'è anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco recentissimo: Horizon Forbidden West.

Tanti i giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store, in questa fascia di prezzo citiamo ad esempio Assassin's Creed Origins Deluxe Edition, LEGO City Undercover, Star Wars Battlefront 2, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Elite Edition, Assassin's Creed Syndicate Gold Edition, Naruto to Boruto Shinobi Striker Deluxe Edition, Far Cry Primal, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Dreams, Payday 2 Crimewave Edition, Sonic Forces, Dragon Age Inquisition Edizione Game of the Year e Need for Speed Payback Deluxe Edition, solamente per citarne alcuni tra i centinaia di giochi in sconto.

L'offerta della settimana presenta Horizon Forbidden West in sconto, la versione standard per PS4 e PS5 costa 59.99 euro, la versione PS4 costa 49.69 euro mentre la Digital Deluxe Edition è in vendita a 69.29 euro, questa edizione include oltre al gioco la colonna sonora digitale, artbook digitale e il fumetto Horizon Zero Dawn Vol.1 The Sunhawk, oltre ad altri contenuti come costumi e pacchetti speciali da sbloccare progredendo nel corso dell'avventura.