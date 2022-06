PlayStation Store: giochi a meno di 20€, offerta della settimana e sconti sali di livello

Su PlayStation Store sono partite le offerte di metà anno ma non solo perché da oggi sono disponibili anche gli sconti Sali di Livello insieme alla nuova offerta della settimana su un gioco molto popolare per PS4.

La promo della settimana è dedicata a The Sims 4, il gioco EA costa 4.79 euro inoltre sono in vendita a prezzo ridotto anche DLC ed espansioni tra cui Stagioni, Vita in Città, Vita Universitaria, Al Lavoro!, Oasi Innevata, Vita sull'Isola e Nuove Stelle.

Sono poi attivi anche gli sconti Sali di Livello su espansioni, DLC e pacchetti di monete e valuta virtuale. Qualche esempio? Bloodborne The Old Hunters, Spider-Man La Città che non Dorme Mai ed i pass aggiuntivi di giochi come Dragon Ball Xenoverse e DB Xenoverse 2, Assassin's Creed Valhalla, Tekken 7, War Thunder e tantissimi altri giochi per PS4 e PS5.

Infine, una nuova ondata di giochi a meno di 20 euro, in questa fascia di prezzo rientrano titoli come Rayman Legends, Assassin's Creed Origins, The Division, Ghost Recon Wildlands, For Honor, Far Cry 4, Little Nightmares, Assassin's Creed Triple Pack, WreckFest, Mafia III Definitive Edition, Mad Max, Steep, Star Wars Battlefront Ultimate Edition, Lost in Random, Digimond World e Ni No Kuni Remastered.