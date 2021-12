PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro con gli sconti di Natale

Continuano gli sconti di Natale sul PlayStation Store e noi ne approfittiamo per proporvi una selezione di giochi PS4 e PS5 in vendita a meno di 20 euro, una fascia di prezzo che permette di acquistare titoli molto interessanti, anche piuttosto recenti, tra indie, AAA e AA.

Tra i tanti vi segnaliamo Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, God of War e Gran Turismo 7 a 9.99 euro l'uno, Tom Clancy's The Division 2 a 8.99 euro, Mortal Kombat X a 9.99 euro, Fallout 4 a 7.99 euro, Resident Evil 2 a 15.99 euro e Bloodborne Game of the Year Edition (include il gioco completo e l'espansione The Old Hunters) a 17.49 euro, Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 11.99 euro e Final Fantasy XV Royal Edition a 17,49 euro.

Si continua con Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition a 7.49 euro, Judgment a 23.99 euro, Dreams a 15.99 euro, Astro Bot Rescue Mission a 15.99 euro, Just Cause 3 a 3.99 euro, Marvel's Iron Man VR a 19.99 euro, Assassin's Creed Syndicate a 8.99 euro, GreedFall a 10.49 euro e Predator Hunting Grounds a 19,99 euro.

In chiusura citiamo Dead Cells a 14.99 euro, Dishonored Definitive Edition a 5.99 euro, Dragon's Dogma Dark Arisen a 9.99 euro e Blair Witch a 9,89 euro.