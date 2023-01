PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro, The Callisto Protocol offerta della settimana

Come ogni mercoledì, si rinnovano le offerte del PlayStation Store, oltre alla nuova offerta della settimana sono disponibili anche nuovi giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 20 euro.

Giochi a meno di 20 euro

Tra i giochi in sconto a meno di 20 euro troviamo God of War III Remastered a 9.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 19.59 euro, DOOM Eternal Deluxe Edition a 17.49 euro, Marvel's Spider-Man Edizione Game of the Year a 19.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 17.49 euro, God of War Edizione Digitale Deluxe a 14.99 euro, Call of Duty WWII Gold Edition a 19.59 euro, Assassin's Creed Unity a 7.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 a 19.59 euro, Assassin's Creed Triple Pack a 19.99 euro, Assassin's Creed 4 Black Flag a 11.99 euro, Resident Evil 4 (2005) a 7.99 euro e Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 1,99 euro.

Offerta della settimana

The Callisto Protocol è l'offerta della settimana su PlayStation Store: The Callisto Protocol per PS5 costa 55.99 euro mentre la versione PS4 costa 47,99 euro. La Digital Deluxe Edition per PS5 è in sconto a 71.99 euro invece di 89,99 euro mentre la Digital Deluxe per PS4 costa 63,99 euro invece di 79,99 euro.