PlayStation Store: giochi a meno di 4 euro, ecco le nuove offerte

Vi abbiamo proposto una selezione di giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro, adesso abbassiamo ancora (seppur di poco) il budget a disposizione e vediamo cosa è possibile acquistare sul PlayStation Store per meno di quattro euro.

Chiaramente, più si abbassa il prezzo e più aumentano le difficoltà nel trovare giochi di qualità in offerta, ma state tranquilli perchè è comunque possibile mettere le mani su titoli di ottimo livello per meno di quattro euro. Non ci credete? Vi segnaliamo allora Unravel Two a 3.99 euro, Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 3.99 euro, WRC 6 e How To Survive 2 a 2.99 euro l'uno, Offroad Racing Buggy X ATV X Moto a 3.99 euro, True Fear Forsaken Souls Parte 1&2 a 3.99 euro, Agata Christie The ABC Murders a 2.99 euro, OnRush Deluxe Edition a 3.59 euro, Degrees of Separation a 3.99 euro, Road Rage a 2.99 euro, Toki a 3.99 euro, Dead Alliance Multiplayer Edition a 2.99 euro e Another World 20th Anniversary Edition a 3,19 euro.

Niente male vero? E possiamo continuare con Flashback a 1.99 euro, Mars Odyssey a 2.99 euro, The Town of Light a 2.99 euro, Ninjin Clash of Carrots a 1.99 euro, Caladrius Blaze a 2.99 euro, Lichdom Battlemage a 1.49 euro e chiudiamo con Timber Tennis Versus a soli 99 centesimi.