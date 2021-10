PlayStation Store: giochi a meno di 5 euro, da Little Nightmares a Metal Gear Solid V

La promozione Gemme Nascoste del PlayStation Store ha portato in dote anche tanti nuovi giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in offerta a meno di cinque euro. E vi assicuriamo che non ci sono solo titoli indipendenti, anzi!

Con meno di cinque euro è possibile acquistare una buona selezione di giochi, da Metal Gear Solid V The Definitive Experience (include Ground Zeroes, The Phantom Pain e Metal Gear Online) a Little Nightmares, entrambi venduti a 4,99 euro. Stesso prezzo per Celeste e 60 Seconds! Reatomized e Contra Anniversary Collection, la raccolta dedicata ai giochi della celebre serie Konami.

Per Onrush di Codemasters bastano 2.49 euro, con 3.99 euro potete acquistare Mirror's Edge Catalyst, tornando ai nostri cari 4.99 euro invece vi segnaliamo Hotline Miami Collection, il pacchetto che include l'originale Hotline Miami e il sequel Hotline Miami 2 Wrong Number.

Bastion è in vendita a 3.74 euro, Transistor costa un euro in più, Cat Quest è in sconto a 2.59 e vi segnaliamo anche Nex Machina di Housemarque a 4.99 euro, senza dimenticare Machinarium a 3.74 euro e Jotun Valhalla Edition a 3.74 euro. Infine, Never Alone è in offerta a 2.99 euro mentre Thomas Was Alone è in super promozione a 79 centesimi.