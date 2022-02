PlayStation Store: nuovi giochi a meno di 5 euro, da Need for Speed a Payday 2

Ormai lo sapete, noi siamo fieri sostenitori del motto giocare spendendo poco e le nuove offerte di febbraio del PlayStation Store ci offrono l'occasione di andare a caccia di super sconti... volete spendere poco? Arriviamo in vostro soccorso con una selezione di giochi a meno di 5 euro.

Payday 2 Crimewave Edition costa 3.99 euro, Need for Speed è in promozione a 4.99 euro, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 costa 3.99 euro, stesso prezzo per il bundle famiglia EA che include i due titoli appena citati con l'aggiunta di Unravel. Thief di Square Enix è in offerta a 2.99 euro, Murdered Soul Suspect è scontato a 1.99 euro mentre Metro Redux (include le versioni rimasterizzate di Metro 2033 e Metro Last Light) viene venduto a 4,49 euro.

E ancora, Star Wars Battlefront Ultimate Edition è in offerta a 4.99 euro, Saints Row 4 Re-Elected costa 3.99 euro, Worms Battlegrounds 4.99 euro e Homefront The Revolution solo 2,99 euro. Lords of the Fallen ha un prezzo di 4.99 euro, lo stesso di Dead Island Riptide Definitive Edition e Dead Rising 2. Volete spendere ancora meno? Il controverso Agony costa solo 1,99 euro. Infine segnaliamo Saints Row Gat Out of Hell a 3.99 euro e Deadlight Director's Cut a 2,99 euro.