PlayStation Store: i giochi più belli per PS4 e PS5 a meno di dieci euro

Continuano gli sconti su PlayStation Store, a settembre il negozio digitale di Sony propone una valanga di sconti sui migliori giochi per PS4, PS5 e PSVR e per l'occasione siamo andati a scoprire per voi i migliori giochi in sconto a meno di dieci euro.

Iniziamo con Among Us a 2.99 euro e Hellblade Senua's Sacrifice a 7.49 euro, con 7.24 euro potrete invece acquistare Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto mentre Superhot VR costa 9,99 euro. ELEX è in offerta a 8.99 euro, tra i giochi in sconto troviamo anche Boomerang Fu, Cluster Truck, Hello Neighbor Hide and Seek, What Remains of Edith Finch, Breathedge, Brothers A Tale of Two Sons (4.99 euro), Forager, Hotline Miami (al super prezzo di 1,99 euro), Donut County, GRIS, Zombie Army Trilogy e Darkwood.

La selezione di giochi in sconto continua con Oddworld New n Tasty Complete Edition a 6.29 euro, Daymare 1998 a 8.74 euro, Megaton Rainfall a 5.91 euro, Eldest Souls a 9.99 euro, Spirit of the North a 5,94 euro e Blade Runner Enhanced Edition a 7,49 euro.

In chiusura vi segnaliamo UnMetal a 8.49 euro, Hotline Miami 2 Wrong Number a 3.74 euro, SOMA a 5.69 euro, ArcaniA The Complete Tale a 3.99 euro e Street Power Football a 7,49 euro.