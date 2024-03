PlayStation Store, giochi imperdibili a meno di 3 euro aspettano soltanto voi!

Si avvicina Pasqua e avete dunque più tempo libero a disposizione: perché non impiegarlo giocandosi qualcosa di bello? Se questo è il vostro pensiero, il PlayStation Store ha ciò che fa per voi attraverso nuove offerte a prezzi davvero stracciati.

Lo store digitale di Sony ha molto da offrirvi spendendo dai 3 euro in giù, permettendovi così di portarvi a casa grandi giochi al costo di una colazione al bar con cappuccino e cornetto. Eccovi dunque Burnout Paradise Remastered disponibile sul PlayStation Store a soli 1,99 euro, e se siete amanti della scena indipendente l'intrigante Broforce aspetta di diventare vostro in cambio di 2,99 euro. Avete altri soldi ancora da spendere? C'è Star Wars Battlefront II a 2,39 euro, mentre Outlast vorrebbe intrattenere gli amanti di giochi horror a soli 1,89 euro.

Anche uno strategico a turni come XCOM 2 è disponibile a un costo irrisorio, pronto per essere installato sulle vostre PlayStation a soli 2,49 euro. Un gioiello del panorama indie come Limbo sta a 2,49 euro, e se invece volete godervi del sano retrogaming, l'originale Doom del 1993 può diventare vostro spendendo soltanto 1,99 euro. Ma il PlayStation Store è pieno di offerte vantaggiose, pertanto buttate un'occhiata più approfondita al catalogo che le sorprese non mancheranno.

Ricordiamo a tal proposito che sono partiti gli sconti di primavera sul PlayStation Store, che proseguiranno fino al 24 aprile 2024.