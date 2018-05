PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro e nuova offerta della settimana

Il PlayStation Store europeo si aggiorna con la nuova offerta della settimana e con la promozione giochi a meno di 20 euro, che coinvolge decine di titoli per PlayStation 4. Di seguito, tutti i dettagli sull'iniziativa.

Giochi PS4 a meno di 20 euro

Tra i giochi a meno di 20 euro troviamo God of War 3, Jak & Daxter Collection, Prey, Far Cry Primal, Uncharted Trilogy, Far Cry 4, Fallout 4, Call of Duty Advanced Warfare, The Order 1886, Sleeping Dogs Definitive Edition, DiRT Rally, Assetto Corsa, Need for Speed Rivals, inFAMOUS First Light, Knack 2, Battlefield 4 Premium Edition e Alien Isolation, solamente per citarne alcuni, con prezzi compresi tra 4.99 euro e 19.99 euro, in alcuni casi sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus.

Offerta della Settimana

Kingdom Come Deliverance è la nuova offerta della settimana, il gioco è ora in vendita a 39.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 33% sul prezzo di listino. Promozione valida solo fino al 17 maggio 2018.