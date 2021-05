PlayStation Store: giochi in offerta a meno di 4 euro, c'è anche Metro 2033 Redux

Dopo l'aggiornamento di metà settimana potevamo lasciarci sfuggire l'occasione per andare a navigare sul PlayStation Store alla ricerca dei giochi più economici? Ovviamente no ed ecco che siamo pronti a proporvi una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di quattro euro.

Cosa è possibile acquistare per meno di quattro euro? I giochi in offerta in questa fascia di prezzo non sono tantissimi ma possiamo segnalarvi Metro 2033 Redux a 3.99 euro, Warhammer Vermintide 2 Premium Edition a 3.74 euro, RIDE 2 a 3.99 euro, Warface Breakout a 3.99 euro, This War of Mines The Little Ones a 3.99 euro e ancora The Lost Morsel a 2.24 euro, How to Survive 2 a 2.99 euro, Agents of Mayhem a 2.99 euro, Goosebumps The Game a 3.74 euro, Mars Odyssey a 2.99 euro, Blind Men a 2.49 euro, Birthday of Midnight a 2.99 euro, Sheltered a 3.24 euro e Vera Blan Full Moon a 2,99 euro.



Si continua con Rush Rover a 1.99 euro, Flockers a 3.74 euro, Ultra Hat Dimension a 2.74 euro, Table Tennis a 2.49 euro, Neon Junctions a 1.74 euro e Mugsters a 2,99 euro. Non sono invece presenti Thief, Murdered Souls Suspect e Tomb Raider Definitive Edition a meno di tre euro, come spesso accade durante i saldi promozionali del PlayStation Store.