PlayStation Store: giochi PS4 a meno di 10 euro, ultime ore per approfittare degli sconti

Sono queste le ultimissime ore per approfittare degli sconti sul PlayStation Store, i quali termineranno il 18 febbraio per lasciare spazio presumibilmente ad una nuova ondata di offerte che ci accompagnerà durante la seconda metà del mese.

Se volete spendere poco potete prendere in considerazione la nostra selezione di giochi PS4 a meno di 10 euro, tra questi troviamo Star Wars Battlefront 2 a 9.99 euro, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate a 9.89 euro l'uno, Just Cause 4 Reloaded a 9.99 euro, Hellblade Senua's Saga a 9.89 euro e ancora Fallout 4 a 5.99 euro, 7 Days to Die a 6.99 euro, MotoGP 19 a 7.49 euro, Star Wars Battlefront Ultimate Edition a 4.99 euro, Super Bomberman R e Verdun a 7.99 euro, MXGP 2 a 3.99 euro, Dragon Ball Xenoverse a 6.79 euro e Afterparty a 9,99 euro.

Volendo è possibile spendere ancora meno orientandosi su Limbo a 2.24 euro, F1 2018 a 5.99 euro, RIDE 2 a 3.99 euro, Autumn's Journey a 3.74 euro, Gravel a 4.49 euro e WRC 5 eSports Edition a 4,99 euro. Sul PlayStation Store troverete centinaia di altri giochi PS4 in vendita a meno di 10 euro fino al 18 febbraio, fateci sapere qui sotto nei commenti se avete già adocchiato qualcosa di vostro interesse.