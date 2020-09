PlayStation Store: giochi PS4 a meno di 2 euro, incredibile ma vero

Sappiamo bene cosa state pensando, impossibile acquistare giochi per PlayStation 4 a meno di due euro. Eppure i saldi del PlayStation Store sono pronti a smentirvi, a patto ovviamente di non aspettarvi titoli recenti e produzioni AAA a questo prezzo.

Avete pochi spiccioli in avanzo sul saldo del vostro portafoglio e non sapete come spenderli? Passiamo in rassegna i giochi in vendita a meno di 2 euro, non sono moltissimi ve lo diciamo subito, e anche la qualità è spesso altalenante ma proviamo in ogni caso a capire cosa ci offre il PlayStation Store.

Lichdom Battlemage costa 1.49 euro mentre Bear with Me The Lost Robots ha un prezzo di 1.99 euro, per 79 centesimi è possibile acquistare Horror Stories mentre con 49 centesimi potete recuperare I Want To Be Human. Bastano 1.49 euro per Drowning e 1.43 euro per NeverEnd, da segnalare inoltre vari classici Arcade Game Series a 1.47 euro l'uno, tra cui Dig Dug, Galaga, Pac.Man e Ms. Pac-Man. Engergy Invasion ha un prezzo di 1.99 euro mentre Save the Ninja Clan costa 1.59 euro, infine North può essere acquistato con 1.79 euro, stesso prezzo per l'indie Monkey King Master of the Clouds.

Purtroppo la selezione dei giochi super economici per PS4 termina qui... avete trovato qualcosa di vostro gradimento?