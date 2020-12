PlayStation Store: giochi PS4 a meno di 3 euro con gli sconti di Natale

Sono iniziate le offerte di fine anno sul PlayStation Store e come sempre accade in questi casi siamo andati alla ricerca di super sconti. Li abbiamo trovati? Ecco quali sono i giochi PS4 in vendita a meno di 3 euro.

Ve lo diciamo subito, non sono tantissimi, ma nel mucchio è possibile trovare anche qualcosa di interessante. Ad esempio Destroy All Humans! 2 costa 2.99 euro così come WRC 6 mentre Thief di Square Enix ha un prezzo di 1,99 euro. Da segnalare anche vari DLC di The Surge 2 venduti a due euro ciascuno e How To Survive 2 a 2.99 euro mentre per DOOM 64 bastano appena 1.99 euro, stesso prezzo per WRC 5 eSports Edition.

Anche Jotun costa 2.99 euro, infine vi segnaliamo The Last Morsel a 2.69 euro e Kingdom Come Deliverance From the Ashes a 2,99 euro. Da citare anche Armikrog in vendita a soli 1,99 euro. Una selezione come detto non troppo numerosa ma che nasconde anche perle di discreto interesse come DOOM 64 e Jotun, entrambi venduti ad un prezzo davvero contenuto.

Non è escluso che nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi del Natale, altri giochi possano essere aggiunti al catalogo delle offerte PS4 sul PlayStation Store.