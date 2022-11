PlayStation Store: nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro con gli sconti di novembre

Le offerte di novembre del PlayStation Store portano in dote anche una nuova selezione di giochi PS4 e PS5 in sconto, in vendita a meno di 10 euro. In questa fascia di prezzo si trovano prodotti molto interessanti come The Witcher 3 Wild Hunt, GTA Online, Star Wars Jedi Fallen Order e A Way Out, solamente per citarne alcuni.

ARK Survival Evolved costa 6.59 euro, Star Wars Jedi Fallen Order è in sconto a 7.49 euro e vi segnaliamo anche A Way Out di EA allo stesso prezzo mentre Slime Rancher costa 6.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt è in offerta a 5.99 euro mentre la Game of the Year Edition che include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine costa 9,99 euro.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm costa 7.99 euro e vi segnaliamo anche una selezione di giochi in vendita a 9.99 euro l'uno: GTA Online, Mortal Kombat X, LEGO Marvel Super Heroes, Road 96, LEGO Marvel's Avengers e Stellaris Conosle Edition.

Unravel Two costa 4.99 euro, Star Wars Squadrons è in sconto a 7.99 euro, Assassin's Creed Rogue Remastered ha un prezzo di 9,89 euro mentre Overcooked! costa 3.19 euro, infine vi segnaliamo Tales of Berseria a 9.99 euro e Kingdom Come Deliverance a 7,99 euro.