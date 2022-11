PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 2.50 euro con le nuove offerte

Sono iniziati i saldi di fine anno su PlayStation Store e per l'occasione tornano anche i giochi a prezzi particolarmente economici, ci sono tanti classici indie (e non solo) in vendita a meno di 2.50 euro, ecco le offerte da non perdere assolutamente.

Qualche nome? Outlast costa 1.89 euro, Limbo è in offerta a 2.24 euro, Speedrunners costa 99 centesimi, Slender The Arrival 1.99 euro e Suicide Guy 1,19 euro. In sconto anche The Technomancer (1.99 euro), Yet Another Zombie Defense HD a 1.24 euro, Hard Reset Redux a 2.39 euro, Punch Club a 2.49 euro e Neon Lore a 2,39 euro.

E ancora, Lydia a 1.79 euro, Armikrog a 1.99 euro, Midnight Deluxe a 99 centesimi, Micetopia a 99 centesimi e Shark Pinball a 1,19 euro. Gli sconti coinvolgono anche giochi come Apocalipsis, I Zombie, Pirates Pinball, Why Pizza?, Super Star Blast, Aqua Kitty, Gun Crazy, Milanoir e tanti altri.

La selezione di giochi in sconto riguarda principalmente titoli indipendenti ma non mancano AAA e AA datati ma ancora validi, certamente è impossibile aspettarsi produzioni recenti a questo prezzo, ma se siete alla ricerca di passatempi economici, date una occhiata al PlayStation Store, troverete sicuramente qualcosa che possa soddisfare la vostra fame di divertimento a basso prezzo.