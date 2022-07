PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 2 euro, ci sono anche Outlast e Agony

Recentemente vi abbiamo proposto una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di 2.50 euro ma volendo è possibile risparmiare ancora di più, per questo vi proponiamo alcuni giochi in vendita a meno di 1.99 euro.. ecco cosa si trova in questa fascia di prezzo.

Iniziamo con Outlast a 1.89 euro, un cult del genere horror venduto ad un prezzo davvero irrisorio, Surgeon Simulator Anniversary Edition costa 1,64 euro mentre il controverso Agony è in offerta a 1.99 euro, se volete farvi un po' di risate all'insegna del trash nelle calde serate estive, non perdetelo.

In sconto anche OnRush di Codemasters a 1.99 euro, un gioco di guida arcade realizzato dagli ex autori di Driveclub, il gioco non ha riscosso il successo sperato ed è spesso in promozione a meno di cinque euro. TT Isle of Man Ride on the Edge costa 1.99 euro mentre Ducati 90th Anniversary costa ancora meno, solamente 90 centesimi.

Pac-Man Arcade Game Series è in sconto a 1.99 euro, da segnalare allo stesso prezzo anche RIDE di Milestone mentre Toki costa 99 centesimi così come Speedrunners. Per SteamWorld Dig servono 1.79 euro mentre il frenetico ATV Drift & Tricks costa 1,99 euro. Chiudiamo con Styx Shards of Darkess a 1.99 euro, Agatha Christie The ABC Murders a 1,99 euro e The Vanishing of Ethan Carter a 1,89 euro.