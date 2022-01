PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro con gli sconti di gennaio

I saldi di gennaio del PlayStation Store continueranno fino a metà mese, c'è ancora tempo dunque per fare grandi acquisti a prezzi scontati. Vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 20 euro... ci sono delle chicche niente male!

Iniziamo con It Takes Two a 19.99 euro (vincitore del premio miglior gioco dell'anno 2021 ai The Game Awards), Ghost of Tsushima Legenda a 9.99 euro, Need for Speed Heat Deluxe Edition a 15.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition (include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a 9.99 euro, Mafia Definitive Edition a 19.99 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 17,49 euro.

CTR Crash Team Racing Nitro Fueled costa 15.99 euro, Marvel's Avengers è in sconto a 19.99 euro, Tekken 7 costa 9.99 euro e DOOM Eternal Edizione Standard è in promozione a 17,49 euro. Si continua con Resident Evil 3 a 17.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco e il DLC The Frozen Wilds) a 9.99 euro. In sconto anche Spyro Reignited Trilogy a 13.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro e Dying Light Platinum Edition a 14,99 euro.