PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di 3 euro, c'è anche XCOM 2

Continuano le offerte di primavera su PlayStation Store e questa volta vogliamo concentrarci sui videogiochi in offerta a meno di tre euro. Per quanto possa sembrare una cifra piuttosto bassa, in realtà scavando bene si trovano giochi molto interessanti in questa fascia di prezzo.

Ad esempio Outlast costa solo 1.89 euro, un prezzo davvero contenuto per un classico del genere horror, che ha contribuito a sdoganare il jumpscare. Don't Starve Together Console Edition costa 1.49 euro e vi segnaliamo anche (e sopratutto) XCOM 2 in offerta a 2.49 euro, semplicemente imperdibili per gli amanti dei giochi di strategia e delle atmosfere Sci-Fi.

Continuiamo con Broforce a 2.99 euro, Oddworld Abe's Odyssey (versione PS1) a 2.49 euro, Limbo a 2.49 euro e Psychonauts a 2,19 euro. Garfield Kart Furious Racing costa 2.99 euro (un gioco perfetto per i giovanissimi) e allo stesso prezzo c'è anche il folle Totally Reliable Delivery Service.

WRC 6 costa 1.49 euro, Salt and Sanctuary è in offerta a 1.79 euro, Gauntlet Slayer Edition costa 2.99 euro mentre MXGP The Official Motocross Videogame costa solo 99 centesimi. Per Homefront The Revolution (sparatutto dagli autori di Dead Island 2) bastano 1.99 euro, Metal Slug 3 costa 2.99 euro, infine segnaliamo The Suicide of Rachel Foster a 1,99 euro.