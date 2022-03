PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro, le nuove offerte

Tornano gli sconti Mega Marzo su PlayStation Store e come di consueto noi siamo andati a scovare i giochi più economici, ecco una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di cinque euro. E ci sono anche molti titoli interessanti...

Iniziamo con Assassin's Creed 4 Black Flag a 3.99 euro, stesso prezzo per UNO e Metal Gear Solid V The Definitive Experience, pacchetto che include Metal Gear Solid V Ground Zeroes, MGS V The Phantom Pain e Metal Gear Online. Dragon Age Inquisition GOTY Edition costa 4.99 euro, stesso prezzo per Need for Speed Rivals di Electronic Arts, mentre se volete spendere meno troviamo XCOM 2 a 2.49 euro, l'espansione XCOM 2 War of the Chosen a 3.99 euro, Dead Island Definitive Edition a 3.99 euro e Dead Island Collection a 4,49 euro.

E ancora, WRC 6 a 2.24 euro, Castlevania Requeim a 3.99 euro (include Castlevania Symphony of the Night e Rondo o Blood), DiRT 4 a 4.9 9euro e Darksiders 2 Deathinitive Edition a 4.99 euro, il primo Darksiders costa invece 3,99 euro. Contra Anniversary Collection e Castlevania Anniversary Collection costa 3.99 euro l'uno, super prezzo anche per Dragon Ball Xenoverse in offerta a 4,99 euro e in chiusura segnaliamo DiRT Rally e Zombie Army Trilogy a 4,99 euro.