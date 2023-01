PlayStation Store: quali sono i giochi PS4 e PS5 più scaricati del 2022? Ecco la Top10

In attesa di capire quali saranno le conseguenze dei cambi allo staff del PlayStation Store, i curatori del PS Blog stilano l'elenco dei videogiochi più scaricati nel 2022 sul negozio digitale di PS4 e PlayStation 5.

Dalla doppia classifica stilata dai gestori del blog istituzionale di SIE emergono numerose sorprese e altrettante certezze. Sfogliando la Top10 dei titoli più scaricati sulle piattaforme Sony nel corso dell'anno appena conclusosi emerge l'ormai storico amore della community PlayStation (ma non solo) per i videogiochi sportivi e per la serie sparatutto di Call of Duty, basti pensare alla prima posizione ottenuta su PS5 da COD Modern Warfare 2 negli Stati Uniti e in Canada o il primato di FIFA 23 in Europa.

Al dominio degli esponenti dei due generi di riferimento del mercato videoludico su console, nulla possono i capolavori God of War Ragnarok e Elden Ring: su PS4, ad esempio, i due contendenti al maggiori numero di premi GOTY del 2022 sono del tutto assenti dal podio.

Giochi più scaricati nel 2022 su PlayStation 5

USA/Canada

Call of Duty: Modern Warfare II God of War Ragnarök NBA 2K23 ELDEN RING Madden NFL 23 Grand Theft Auto V FIFA 23 Horizon Forbidden West GRAN TURISMO 7 Dying Light 2

Europa

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II God of War Ragnarök ELDEN RING Grand Theft Auto V GRAN TURISMO 7 Cyberpunk 2077 Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Dying Light 2

PS Store - Giochi più scaricati nel 2022 su PS4

USA/Canada

Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V Minecraft ELDEN RING NBA 2K23 Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 Madden NFL 23 God of War Ragnarök FIFA 23

Europa

FIFA 23 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft FIFA 22 Red Dead Redemption 2 Among Us The Last of Us Part II ELDEN RING The Forest

Nell'approfondimento del PS Blog sui maggiori successi PS4 e PlayStation 5 su PS Store vengono anche elencati i videogiochi più acquistati dai possessori di PS VR e i titoli free-to-play più scaricati: nel primo caso assistiamo al dominio incontrastato di Beat Saber, Job Simulator e Superhot VR, mentre nel secondo la classifica di Sony conferma la straordinaria popolarità di Fall Guys, Fortnite e COD Warzone 2.0.