PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 in sconto meno di 2 euro, Tomb Raider non c'è

Dite la verità, vi aspettate anche questa volta la trinità di giochi (ex) Square Enix a 1.99 euro? Fuochino... Tra le offerte del PlayStation Store a prezzo ridotto mancano purtroppo Thief e Tomb Raider Definitive Edition, mentre ve lo sveliamo subito, è presente Murdered Soul Suspect.

Tomb Raider e Thief sono ora franchise di proprietà del colosso Embracer Group e probabilmente non possono essere scontati in attesa del passaggio dei diritti tra le due aziende. State tranquilli perchè Murdered Soul Suspect costa 1.99 euro come da tradizione ma ci sono anche altri giochi per PS4 (compatibili con PlayStation 5) venduti a meno di due euro su PlayStation Store.

Qualche nome? The Technomancer a 1.99 euro, stesso prezzo per Bound by Flame mentre Horror Adventure e Horror Adventure VR costano 1.49 euro l'uno. Costano meno di due euro anche Super Kids Racing, Space Explorer VR, Horse Racing, Timber Tennis Versus, Snakes on a Plane, Dark Mystery, Masters of Anima e Epic World.

Se il vostro budget è più elevato vi suggeriamo di dare uno sguardo anche alla nostra selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di 15 euro con giochi come Far Cry Primal, Street Fighter V, Detroit Become Human, BioShock The Collection e Jurassic World Evolution Edizione Jurassic Park.