PlayStation Store: giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 20 euro

Gli sconti di Halloween del PlayStation Store ci offrono il pretesto ideale per andare alla ricerca di nuovi giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 20 euro. Si tratta di un budget sostanzioso che ci permetterà di acquistare titoli AAA e AA più o meno recenti e sicuramente di discreto spessore.

Iniziamo segnalando Red Dead Online a 9.99 euro, SEGA Mega Drive Classics a 10.49 euro, Metro Redux a 5.99 euro, Street Fighter 30th Anniversary Collection a 14.99 euro e Abzu a 5.99 euro. E ancora, Worms Rumble Digital Deluxe Edition a 10.99 euro, DOOM a 9.99 euro, Amnesia Rebirth a 14.24 euro, The Walking Dead Onslaught a 14.99 euro, Killing Floor 2 a 7.49 euro, BioShock Remastered e BioShock 2 Remastered a 14.99 euro l'uno, DOOM VFR per PlayStation VR a 7.49 euro, The Blackout Club a 9.99 euro e Fade to Silence a 7,49 euro.

Si continua con Little Nightmares Complete Edition a 7.49 euro, Outlast 2 a 5.99 euro, The Telltale Batman Shadows Edition a 7.49 euro, Blair Witch a 8.99 euro, SOMA a 4.27 euro, Pumpkin Jack a 14.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 5.99 euro e finiamo con God of War Edizione Digitale Deluxe a 17,99 euro.