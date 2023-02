PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 9.99 euro per il weekend

Si avvicina il fine settimana ed è tempo di dare una occhiata alle promo più interessanti del PlayStation Store: vi proponiamo una selezione di giochi in vendita a meno di 9.99 euro, fascia di prezzo interessante che racchiude giochi indie, AAA e AA di notevole spessore, anche se non recentissimi. Ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Iniziamo con Until Dawn a 9.99 euro e allo stesso prezzo troviamo anche LittleBigPlanet 3, Marvel's Avengers e Uncharted The Nathan Drake Collection (include le versioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake). Stesso prezzo anche per Ratchet & Clank, The Evil Within di Tango Gameworks, ideale per chiunque sia alla ricerca di un buon gioco horror?

Volete spendere meno? Spazio a Unravel Two a 4.99 euro, Need for Speed Heat a 6.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 7.99 euro e Resident Evil 7 Biohazard a 7.99 euro. Come dite? Puntate a qualcosa di ancora più economico? Tornando ai 4.99 euro abbiamo DOOM 2016 e Need for Speed Rivals mentre Need for Speed Hot Pursuit Remastered costa ancora meno, solo 3,99 euro.

Chiudiamo con Broforce a 2.99 euro, Metal Gear Solid V The Phantom Pain a 5.99 euro, Quake a 3.99 euro e Amensia Collection a 2,84 euro.