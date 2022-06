PlayStation Store: nuovi giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di tre euro

Continuiamo a scavare tra le offerte del PlayStation Store alla ricerca dei migliori giochi PS4 e PS5, questa volta soffermandoci sui giochi in sconto a meno di tre euro. Non si può comprare nulla con questa cifra, dite? In realtà ci sono diversi titoli AAA, AA e indie interessanti, seppur piuttosto datati.

Iniziamo con Homefront The Revolution a 2.99 euro, da segnalare anche il controverso Agony a 1.99 euro e MXGP 3 The Official Motocross Videogame di Milestone a 2,99 euro. Broforce costa 2.99 euro, così come Torment Tides of Numenera, ottimo prezzo per l'erede spirituale di Planescape Torment, da citare anche il racing game TT Isle of Man Ride on the Edge a soli 1,99 euro.

Tetraminos costa 1.99 euro, così come Speedrunnrs mentre con 2.99 euro potete comprare Aragami o Road Rage. Bastano 1.99 euro per Slender The Arrival mentre Surgeon Simulator Anniversary Edition costa 2.19 euro, Bridge Constructor Portal è in offerta a 2.24 euro e vi segnaliamo anche Kholat e Offroad Racing Buggy X ATV X Moto a 2,99 euro.

In chiusura, SteamWorld Dig a 2.24 euro, Jotun Valhalla Edition a 2.99 euro, Goosebumps The Game a 2.54 euro, Red Wings Aces of Sky a 1.99 euro e Agatha Christie The ABC Murders a 1,99 euro.