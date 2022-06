PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di tre euro

Ci avviciniamo al fine settimana e come di consueto diamo uno sguardo alle migliori offerte del PlayStation Store, in questo caso focalizzandoci sui migliori giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di tre euro. E no, non ci sono solo indie in questa fascia di prezzo...

Qualche esempio di giochi in sconto a meno di tre euro l'uno? Just Cause 3 a 2.99 euro, stesso prezzo per Thief mentre My Name is Mayo costa appena 95 centesimi, ottimo prezzo per un gioco interamente basato sull'ironia e lo humor, così come I Am Bread, in vendita a 2,95 euro.

Torna anche Murdered Soul Suspect a 1.99 euro, da segnalare Snooker Nation Championship a 2.99 euro e Pac-Man 256 a 2,49 euro. Memory Lane costa 2,79 euro e segnaliamo Horror Adventure VR per PlayStation VR a 1,49 euro. E ancora, Never Alone a 2.99 euro, The Incredible Adventures of Van Helsing III a 1.49 euro, The Incredible Adventures of Van Helsing Extended Edition a 1.99 euro e Xenon Valkyrie+ a 1,99 euro. Agents Mayhem costa 2.99 euro, infin citiamo Knot a 2,49 euro, Moon Hunters a 2,99 euro e Kidd Tripp a 79 centesimi.

Ricordatevi di dare uno sguardo anche alla nuova offerta della settimana su PlayStation Store dedicata ad un gioco AAA di recentissima uscita su PS4 e PS5.