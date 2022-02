PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 in super sconto a meno di tre euro

I nuovi saldi di febbraio del PlayStation Store ci permettono di andare alla ricerca di nuovi giochi in offerta da comprare subito, noi come sempre siamo andati a scavare alla ricerca delle migliori promozioni, in questo caso fissando un budget ben preciso: meno di tre euro.

Una cifra che permette di comprare poco ma c'è comunque qualche sorpresa come Onrush di Codemasters a 1.49 euro, oppure Hotline Miami, Pac-Man, Dig-Dug e Galaga a 1.99 euro l'uno. Anche Monopoly Deal costa 1.99 euro mentre Pac-Man 256 è in offerta a 2.49 euro, Technomancer costa 1.99 euro, stesso prezzo per Bound by Flame. Ancora 1.99 euro per Stick it to the Man, Ninjin Clash of Carrots, Lichdome Battlemage, Loading Human Chapter 1, ATV Drift & Tricks e Beast Quest.

Alzando il budget, vi segnaliamo invece i migliori giochi in offerta a meno di 20 euro, in questa fascia di prezzo rientrano titoli come God of War, Assassin's Creed Odyssey, It Takes Two, Death's Door, Hades, Star Wars Jedi Fallen Order, Subnautica Below Zero, Borderlands 3, Mafia Definitive Edition, The Outer Worlds e Resident Evil 2. Titoli molto interessanti proposti in alcuni casi con sconti fino al 60% sul prezzo di listino, una buona occasione per arricchire la propria libreria a prezzi contenuti.